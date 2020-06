Prasówka Zielona Góra 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zielonej Górze nie minęło Cię nic ważnego

W szkołach podstawowych w gminie Sulechów do egzaminów z języka polskiego przystąpiło 184 uczniów z siedmiu szkół: SP-1, SP-3 w Sulechowie, SP w Bukowie, SP w Brodach, SP w Cigacicach, SP w Kalsku i SP w Kijach. Najwięcej, bo 83 ósmoklasistów przystąpiło do egzaminów w SP nr 3 w Sulechowie, a najmniej, bo tylko 5, w SP w Kijach.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbył się we wtorek, Do testów przystąpiło do niego ponad 347,7 tys. uczniów z ponad 12,4 tys. szkół podstawowych w kraju, w tym 316 lubuskich podstawówek. Środa to egzamin z matematyki, a czwartek z języka obcego.