Prasówka Zielona Góra 18.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zielonej Górze nie minęło Cię nic ważnego

To było istne szaleństwo! Koncert Agnieszki Chylińskiej zorganizowany z okazji Dni Sulechowa przyciągnął prawdziwe tłumy. Publiczność świetnie bawiła przy największych hitach wokalistki. Jej niesamowita energia i charyzma sprawiły, że ten występ na długo pozostanie w pamięci mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia!

W Zielonej Górze 17 maja odbyła się druga już edycja Kulturalnej Wymiany Książek i Roślin. Kolejny raz wydarzenie cieszyło się wielkim zainteresowanie, chętnych nie brakowało. Zobacz, co przynosili mieszkańcy i co zabierali ze sobą do domu!