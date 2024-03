Prasówka Zielona Góra 20.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zielonej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.03, w Zielonej Górze. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osiem tajemnic długiego i szczęśliwego małżeństwa. Zobacz poparte naukowo sposoby na zdrową relację”?

Prasówka Zielona Góra 20.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Osiem tajemnic długiego i szczęśliwego małżeństwa. Zobacz poparte naukowo sposoby na zdrową relację Gdy zakochani stają przed ołtarzem lub przed urzędnikiem, mają nadzieję na długie wspólne życie. Co więcej, składają sobie obietnice, które mają dać im gwarancję na udane małżeństwo. W praktyce jednak życie idzie swoim torem i nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli. Eksperci wymienili osiem sekretów szczęśliwych małżeństw. Co robią wieloletnie pary, by podtrzymać uczucie?

📢 Kibice i żużlowcy Falubazu już na W69. Za nami pierwszy trening na własnym torze | ZDJĘCIA, FILM Falubaz Zielona Góra rozpoczął sezon treningowy na własnym torze w Zielonej Górze. We wtorek, 19 marca, zawodnicy Falubazu Zielona Góra po raz pierwszy w tym roku pojawili się na stadionie przy W69.

📢 Otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności w Budowlance. Kto na tym skorzysta? Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 otwarto we wtorek, 19 marca br, przy zielonogórskiej Budowlance. Nowa placówka będzie kształciła w dziedzinie budownictwo wodne i melioracja.

Prasówka 20.03 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przepis na pyszny domowy majonez, który zawsze się udaje! Jego koszt to zaledwie kilka Majonez to jeden z najpopularniejszych sosów na świecie. W ostatnich tygodniach ceny tego produktu w sklepach osiągnęły rekordowe wartości, co skłania do poszukiwania alternatyw. Jednym z rozwiązań jest przygotowanie majonezu w domu. Proces ten jest prosty, tani i daje gwarancję smaku lepszego niż ten, który oferują znane marki.

📢 Zielona Góra. Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych. Liceum, czy technikum? Masz wątpliwości? Warto przyjść, porozmawiać i sprawdzić Zbliża się czas, gdy ósmoklasiści będą musieli wybrać swoją dalszą drogę edukacyjną. To ważny moment, który może wpłynąć na przyszłą karierę, dlatego warto dokładnie zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych i wybrać tę, która najlepiej pasuje do planów. Co trzeba wiedzieć o rekrutacji w 2024 roku i jakie korzyści dają dni otwarte? Sprawdź! 📢 Najpopularniejsze bary mleczne w Zielonej Górze. W tych miejscach zjesz smacznie i tanio. Sprawdź! Odkrywanie zielonogórskich gastronomii to nie lada przyjemność, szczególnie kiedy zjeść można smacznie i tanio. Tym razem sprawdziliśmy bary mleczne. Który jest najlepszy? Który zdobył serca i podniebienia mieszkańców? Gotowi na kulinarną wyprawę? Oto lista najlepszych barów mlecznych w Zielonej Górze.

📢 Seryjny włamywacz z Zielonej Góry w rękach policji. W środku nocy buszował w kawiarni Policja w Zielonej Górze zatrzymała seryjnego włamywacza, który dokonał włamań do sklepu odzieżowego i kawiarni w centrum miasta. Mężczyzna wyniósł z tych miejsc odzież, obuwie i pieniądze, a także spowodował szereg zniszczeń, w tym uszkodzenie drzwi sklepowych i zrujnowanie dwóch ciast. Włamywacz sam również odniósł obrażenia. 📢 We Wrocławiu zielonogórzanie aż 20 razy meldowali się na podium 20 medali wywalczyli karatecy zielonogórskiej Akademii Budo i Rozwoju Osobowości na rozegranym we Wrocławiu 17. Międzynarodowym Turnieju Wratislavia Cup, który zainaugurował sezon Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. 📢 Podczas tygodnia matematycznego uczniowie wykazali się wielkim sprytem Tradycją Szkoły Podstawowej nr 27 im. Władysława Broniewskiego w Zespole Edukacyjnym nr 7 w Zielonej Górze Starym Kisielinie jest, że tydzień w marcu to TYDZIEŃ MATEMATYCZNY. Wtedy w szkole codziennie czekają na uczniów gry i zabawy, oczywiście matematyczne.

📢 Blokady rolnicze. Zapowiedziana została blokada pomiędzy dwoma węzłami drogi S3. Mają być utrudnienia też w Kożuchowie. Jest apel policji Podróżni mogą liczyć na pomoc policjantów, którzy będą kierować ruchem i wskazywać drogi alternatywne. Doświadczeni funkcjonariusze ruchu drogowego dołożą wszelkich starań, aby mimo utrudnień, kierowcy mogli sprawnie dotrzeć do celu - informuje aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol z KPP w Nowej Soli. Ma być blokada na lubuskim odcinku drogi S3 i na rondzie w Kożuchowie. 📢 Mecz Falubazu Zielona Góra rozpocznie sezon w PGE Ekstralidze PGE Ekstraliga podała dokładne terminy meczów dwóch inauguracyjnych kolejek. W pierwszym meczu nowego sezonu ścigać się będą żużlowcy Falubazu Zielona Góra.

📢 W kościele Świętego Ducha w Zielonej Górze kilkudziesięciu mężczyzn z całej diecezji przyjęło nowe zadanie Blisko 50 mężczyzn z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zostało szafarzami nadzwyczajnymi. Uroczystą mszę w kościele parafialnym pw. Świętego Ducha odprawił ks. biskup Tadeusz Lityński.

📢 Zielonogórscy karatecy zdobywali medale w międzynarodowym towarzystwie Kolejne doświadczenia i oczywiście medale zdobywali reprezentanci Klubu Karate NIDAN Zielona Góra na 9. Międzynarodowym Turnieju o Puchar Krakowa. 📢 Szpital Opieki Senioralnej - Centrum Zdrowia 75 plus. Kto chce tej inwestycji? Zielona Góra nie ma miejskiego szpitala, nie wspiera Szpitala Uniwersyteckiego, dlatego czas to zmienić i wybudować w mieście Centrum Zdrowia 75 plus – mówili na poniedziałkowej konferencji prasowej reprezentanci Koalicji Obywatelskiej.

