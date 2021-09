Prasówka Zielona Góra 20.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zielonej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Konsultowaliśmy i opiniowaliśmy wszystkie projekty dotyczące szczepień w aptekach – od początku Główny Inspektor Farmaceutyczny jako urząd był bardzo pozytywnie nastawiony do tego projektu; wierzyliśmy, że szczepienia przeciwko COVID-19 będą mogły ruszyć w aptekach jeszcze w tym roku. Szczepienia w aptekach trwają; również szczepienia przeciwko grypie będą w nich realizowane – mówi minister Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Obowiązek posiadania pozwolenia do utrzymywania lub prowadzenia hodowli psów uznawanych za agresywne regulują przepisy prawa. Na liście znalazło się 11 ras psów. O jakie psy chodzi?

Niestety, w przeszłości w Lubuskiem działy się okrutne rzeczy. Zło rodziło się pod nosem mieszkańców i często nie byli tego świadomi. Ludzie do dziś nie wierzą i zadają sobie pytanie, jak mogło do tych zbrodni dojść? "To była normalna rodzina", "Kochający mąż", "Dobry przyjaciel", "Spokojne dziecko" - mówili. O tych miejscowościach z woj. lubuskiego mówiło się w całej Polsce. Wydarzenia z naszego regionu komentował świat. I choć ciężko w to uwierzyć, ale te wszystkie okrucieństwa naprawdę działy się w naszym regionie. Niektóre z tych spraw wciąż budzą wątpliwości. Dlaczego musiało do tego dojść? Kto zawinił? Gdzie popełniono błąd?