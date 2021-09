Prasówka Zielona Góra 23.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zielonej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Absolwenci medycyny na Uniwersytecie Zielonogórskim zdali najlepiej w kraju egzamin lekarski. Jest on jednakowy dla wszystkich uczelni, w których prowadzony jest kierunek lekarski. W Zielonej Górze przystąpili do niego wszyscy absolwenci i wszyscy go zdali. I to jeszcze jak?! Najlepiej ze wszystkich! Gratulacje!