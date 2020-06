Prasówka Zielona Góra 26.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zielonej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Smutne to były pożegnania ze szkołą. W sulechowskich placówkach nie odbyły się tradycyjne akademie. Uczniom dziękowano za zdanie egzaminu pod hasłem zdalne nauczanie. Także wakacje będą wyjątkowe. Z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Żużlowcy RM Solar Falubazu Zielona Góra po kilku dniach wracają do rywalizacji w PGE Ekstralidze. W sobotę (27 czerwca) na własnym torze zmierzą się z GKM-em Grudziądz. Początek meczu o godz. 20.30. - Nasi zawodnicy chcą się zrehabilitować, bo mecz z Włókniarzem Częstochowa, to nie była porażka, to była masakra - powiedział Piotr Żyto, trener zielonogórskiej drużyny.

Ten, kto twierdzi, że zwierzak nie może być przyjacielem człowieka, chyba nigdy nie miał psa czy kota. Gdy spytaliśmy Was o Waszych pupili, zasypaliście nas zdjęciami. I choć przysłaliście nam fotografie kotów, psów, świnek morskich a nawet szczurków, to wszystkie te zwierzaki łączyło jedno. Są naprawdę słodkie!