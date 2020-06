Prasówka Zielona Góra 3.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zielonej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Zielona Góra 3.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Czy z powodu koronawirusa nie będzie uroczystych apeli i osobistego odbioru świadectw? Jakie decyzje podejmują lubuscy dyrektorzy szkół?

Zielona Góra rozwija sieć ścieżek rowerowych. – Po remoncie starego mostu w Cigacicach będziemy mieli połączenie z siecią budowaną przez Sulechów. Jeśli powstanie odcinek między Zatoniem a Otyniem to połączymy się z Nową Solą – mówi prezydent Janusz Kubicki. – To może stanowić fundament do rozwoju idei Lubuskiego Trójmiasta.

Zastanawiamy się, gdzie atrakcyjnie spędzić popołudnie albo weekend. Zobacz, jak blisko nas mamy swoje Mazury i Bieszczady. Można do nich dotrzeć rowerem, samochodem czy pieszo.