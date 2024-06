Prasówka Zielona Góra 5.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zielonej Górze nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek, 4 czerwca przed świebodzińskim sądem rejonowym odbyło się posiedzenie aresztowe 22-latka, który śmiertelnie potrącił trzy kobiety w Kargowej.

W sulechowskim ratuszu, w obecności burmistrza Wojciecha Sołtysa, doszło do podpisania umowy na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego na działce przy ul. Północnej.

We wtorek obradowała rada miasta. Wybrano wiceprzewodniczących rady i przyjęto zmiany dotyczące budowy obwodnicy zachodniej Zielonej Góry. Radni wysłuchali również informacji na temat stanu bezpieczeństwa.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rośnie głównie na polach i łąkach, ale okazów tej niebezpiecznej rośliny nie brakuje także w centrach miast. Mowa o barszczu Sosnowskiego, na który można natknąć się również w województwie lubuskim. Lepiej omijać go szerokim łukiem, bo parzy i truje nawet na odległość. W ekstremalnych przypadkach może doprowadzić do śmierci!

W Zielonej Górze, na Chynowie, przy ul. Tęczowej powstanie strefa chilloutu (odpoczynku). To zadanie z budżetu obywatelskiego. Właśnie prezydent Marcin Pabierowski podpisał umowę na wykonanie inwestycji, której wartość wyniesie 531 tys. zł

Policjanci krośnieńskiej drogówki pilotowali kobietę, która w aucie wiozła chore dziecko. Poprosiła o pomoc w dotarciu do szpitala w Zielonej Górze.

Janusz Rewiński, znany aktor i satyryk, odszedł 1 czerwca. Urodził się w Żarach i chodził do tutejszej "Trójki". Rozmawialiśmy z jego kolegą ze szkolnej ławki.

W czwartek, 6 czerwca, o godz. 12.00 na deptaku, przy ratuszu odbędą się obchody 79. rocznicy powrotu Zielonej Góry do macierzy, na którą zaprasza prezydent Marcin Pabierowski.

Kilkudziesięciu pocztowców z całej Polski przyjedzie do Lubuskiego, aby zwiedzać Zieloną Górę, Nową Sól i okolice. Uczestnicy rajdu za cel obrali Lubuski szlak wina i miodu. – Byłem na jednodniowych wycieczkach w waszym regionie i bardzo mi się spodobał. Zwiedziliśmy już prawie całą Polskę, teraz czas na Lubuskie – podkreśla organizator Jacek Gut.

Gmina Łagów zaprosiła do Biegu Lagowskiego Lata nie tylko dorosłych, ale także dzieci. Jakaż to była radość wziąć udział w tym biegu i dostać pamiątkowy medal!

Klucze do miasta oficjalnie przejęte. Od poniedziałku, 3 czerwca przez najbliższy tydzień Zieloną Górą będą rządzić studenci. Pierwszy wieczór minie pod znakiem grillowania i gry we flanki. Tak rozpoczęły się 52. Dni Kultury Studenckiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zobacz!

Dni Kultury Studenckiej na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęły się na sportowo. W poniedziałek, 3 czerwca ponad 100 osób wystartowało w corocznym Biegu o Puchar JM Rektora UZ. To już tradycja towarzysząca bachanaliowej zabawie. Kto miał najlepszy czas?

XXVIII Bieg Łagowskiego Lata odbył się niedzielę na dystansie – ok. 10 kilometrów. Uczestnicy imprezy byli zachwyceni. Bo móc biec w takich okolicznościach przyrody to największa przyjemność. Ależ to była rywalizacja...