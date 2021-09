Prasówka Zielona Góra 8.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zielonej Górze nie minęło Cię nic ważnego

W czasie wakacji w kilku miejscowościach natknąłem się na konstrukcje do zbiórki elektrośmieci. Takie nie funkcjonują u nas w mieście. Może więc warto zainteresować urzędników tą sprawą? – zwrócił się do radnego Jacka Budzińskiego jeden z mieszkańców Zielonej Góry.

W Lubuskiem mieszkańcy masowo ruszyli do lasów w poszukiwaniu smacznych grzybów. Jednym z największych fanów tego typu rozrywki jest nasz Czytelnik – Stefan Szafran. Mężczyzna już w zeszłym roku publikował na naszych łamach niezwykłe okazy, które odnalazł w lesie. W tym również dopisało mu szczęście – jego łupem padł kozak gigant, ważący 1,2 kg. – Tata to prawdziwy fanatyk grzybiarska. Nie wiem jak, ale co roku udaje mu się znaleźć jakiś ciekawy okaz, jeśli chodzi o wielkość bądź też wagę – cieszy się jego córka Monika. W naszej galerii możecie obejrzeć inne "leśne skarby" naszego Czytelnika, a my życzymy mu kolejnych sukcesów!