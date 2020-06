Prawdziwe tłumy w Łagowie! Naszą Lubuską Perłę w długi weekend odwiedzili turyści z regionu, ale i z ościennych województw

Na co narzekali pytani przez nas przyjezdni? Na... zbyt małą liczbę miejsc parkingowych w samej miejscowości. Rzeczywiście, w szczytowym punkcie weekendu zmotoryzowani mieli kłopot, by zostawić swoje auto. Zachęcamy, by do Łagowa, szczególnie z pobliskich miejscowości, dostać się chociażby rowerem...