Prawie 30 zł za 100 ml żelu antybakteryjnego w zielonogórskim sklepie. Dlaczego cena jest tak wysoka?

Czytelniczka, która kupiła żel antybakteryjny, poprosiła o naszą redakcję o wyjaśnienie, dlaczego ten produkt sprzedawany jest w tak wysokiej cenie. W załączeniu przysłała zdjęcie produktu oraz paragon ze sklepu. Czytelniczka

„We wtorek (31 marca) zakupiłam w Biurze Plus przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze antybakteryjny żel do pielęgnacji skóry dłoni o pojemności 100 ml. Kwota za żel to 29,85 zł za jedną sztukę. Wszędzie mówi się o zawyżaniu cen środków dezynfekujących i to jest jeden z tych przykładów” – napisała do nas Czytelniczka. Sprawdziliśmy, skąd wynika taka cena?