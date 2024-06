Prawie pół tysiąca zgłoszeń filmów na 16. Solanin Film Festiwal w Nowej Soli

Solanin Film Festiwal. Ogromna liczba zgłoszeń

W tym roku do konkursów organizowanych w ramach Solanin film Festiwal w Nowej Soli przesłano 469 zgłoszeń. - Choć nie było łatwo, to wybraliśmy dla Was 6 nieoczywistych filmów niezależnych, po 8 animacji i dokumentów oraz 9 offowych fabuł. Przyznam szczerze, że decydowały minimalne różnice, a sama lista do ostatnich chwil ulegała zmianom. Solanin jest już nastolatkiem, dlatego postawiliśmy na produkcje, które niosą za sobą moc radykalnej empatii i wrażliwości. Oczywiście nie odcinamy się od napakowania zarówno formą, jak i treścią, które przez lata niósł za sobą Solanin – wyjaśnia Karol Kolba, dyrektor programowy festiwalu.

Jako najważniejsza osoba w organizacji wydarzenia, musiał podjąć kilka niepopularnych decyzji, które będzie można ocenić już wkrótce w kinie.