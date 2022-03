Prawie trzysta zakażeń koronawirusem, ale żadnego zgonu w Lubuskiem z powodu COVID-19. Dane z 7 marca

W poniedziałek 7 marca w Lubuskiem potwierdzono 297 przypadków koronawirusa. To o szesnaście infekcji mniej niż w poprzedni poniedziałek. Wskaźnik zakażeń spadł więc nieznacznie do poziomu 52,72 os. na 100 tys. mieszkańców. W Zielonej Górze było 48 zakażeń, w Gorzowie - 38, w powiecie krośnieńskim - 28, słubickim - 25, gorzowskim - 24, świebodzińskim - 24, zielonogórskim - 23, żarskim - 20, nowosolskim - 19, międzyrzeckim - 15, żagańskim - 10, sulęcińskim - 8, wschowskim - 8, strzelecko-drezdeneckim - 7. Pogorszyła się nieznacznie sytuacja w lubuskich szpitalach. Aktualnie jest w nich 341 zakażonych (wzrost o pięciu w stosunku do danych z soboty), z których 18 jest podłączonych do respiratora (także wzrost o pięć osób). W całej Polsce potwierdzono w poniedziałek 5585 zakażeń, poinformowano też o sześciu zgonach. Żadnego z nich nie było w Lubuskiem. Czytaj również: Jak unikać zarażenia koronawirusem?

Pixabay