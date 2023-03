Premiera w Lubuskim Teatrze - Przedstawię ci tatę! To sztuka o istocie kłamstwa, o pozornie normalnej rodzinie

Lubuski Teatr w Zielonej Górze zaprasza w sobotę, 1 kwietnia, o godzinie 19.00 na premierę sztuki „Przedstawię ci tatę” autorstwa Giuseppe Della Misericordia, w reżyserii Roberta Czechowskiego. To inteligentna komedia o relacjach damsko-męskich. Pod przykrywką humoru snuta jest filozoficzna rozprawa na temat natury kłamstwa..

"Przedstawię ci tatę" stawia pytanie o naturę kłamstwa, o to czy próbując oszukać innych, nie oszukujemy tak naprawdę samych siebie? Na scenie zobaczymy Ewę Dobrucką, Martę Frąckowiak, Katarzynę Hołyńską, Roberta Kurasia i Pawła Wydrzyńskiego. Całości smaku dodadzą kostiumy i scenografia autorstwa Adama Łuckiego

Przedstawię ci tatę to chęć pokazania pozornie normalnej rodziny

Jak mówił na środowej konferencji prasowej dyrektor Lubuskiego Teatru i reżyser przedstawienia - sztuka opowiada o istocie kłamstwa, na płaszczyźnie rodzinnej o grach, które uprawiamy odgrywamy. O próbie zestawienie definicji kłamstwa międzyludzkiego z kłamstwem albo istotą natury na płaszczyźnie natury. To próba porównania badań szalonego naukowca, który próbuje dociec istnienia orchidei, która udaje kształtem pszczołę. To także chęć pokazania pozornie normlanej rodziny, w której panują pozornie normalne relacje. Ale wyciągamy tu wszelkie pęknięcia i pokazujemy w sposób absurdalny. W ten sposób dotykamy naszych ułomności. Wzbudzamy jednocześnie uśmiech u widza, ale nie pozostawiamy go bez impulsu do skojarzeń, głębszej refleksji nad sobą i życiem.

Co się stało między wczoraj a dziś?

Bohaterami komedii są członkowie klasycznej rodziny z małego miasteczka.

- Jak 90 procent ludzi zapominają, czym jest ich prawda w stosunku do samego siebie i do siebie nawzajem. Bohaterowie ciągle grają, a konsekwencją tego jest poczucie totalnej pustki. Na przykład, żona mówi do męża: "Zatańczymy tango, przecież kiedyś lubiłeś". On po długiej pauzie mówi: "Kiedyś tak". Rodzi się pytanie, co się stało między tym wczoraj, a tym dzisiaj? Uważam, że to jedno z najważniejszych zdań w tej sztuce, które zadaję pod pozorem lekkości, żartu i pastiszu - mówi reżyser. Spektakl "Przedstawię ci tatę" w reżyserii Roberta Czachowskiego jest komedią omyłek i zabawną historią o poważnych problemach traktowania siebie i siebie nawzajem. Sztuka powstała we współpracy dwóch teatrów - Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze i Teatru Miejskiego w Lesznie. Jacek Katos

Teatry muszą dziś ze sobą współpracować

Spektakl zrealizowany we współpracy z Teatrem Miejskim w Lesznie. Jak mówi dyrektor Czechowski, to konieczność, ale i wielka przyjemność. Czasy, kiedy samodzielnie Lubuski Teatr przygotowywał 9 premier rocznie, są już za nami. Dziś ogromne rachunki za prąd, wodę itd, nie pozwalają tak funkcjonować jak dawniej. Teatry muszą ze sobą współpracować, by rozłożyć koszty. Stąd wspólne działania z teatrem w Lesznie czy Głogowie. Odległości nie są duże, więc nawet z transportem nie ma problemu. Atmosfera do współpraca jest bardzo dobra, więc będą kolejne artystyczne przedsięwzięcia... Spektakl "Przedstawię ci tatę" w reżyserii Roberta Czachowskiego jest komedią omyłek i zabawną historią o poważnych problemach traktowania siebie i siebie nawzajem. Sztuka powstała we współpracy dwóch teatrów - Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze i Teatru Miejskiego w Lesznie. Jacek Katos

Twórcy:

Autor: Giuseppe Della Misericordia

Tłumaczenie: Maria Trzoch

Reżyseria: Robert Czechowski

Scenografia i kostiumy: Adam Łucki

Opracowanie muzyczne: Damian-neogenn-Lindner

Ruch sceniczny: Paweł Matyasik

Inspicjentka: Beata Sobicka-Kupczyk

Obsada:

Ewa Dobrucka

Katarzyna Hołyńska

Marta Frąckowiak

Paweł Wydrzyński

Robert Kuraś

