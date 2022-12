Prezentowy zawrót głowy, czyli kto tak naprawdę przynosi świąteczne prezenty Piotr Jagiełło, Kuba Antkowiak

Najczęściej prezenty pod choinkę przynosi nam Święty Mikołaj, ale nie zawsze, czasem jest to Gwiazdor, Dziadek Mróz albo Anioł czy Dzieciątko... Mariusz Kapała Zobacz galerię (13 zdjęć)

Święta to prezenty. Ale kto je właściwie przynosi? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo w różnych częściach kraju, różnie z tym bywało. A że przeprowadzki współcześnie to rzecz normalna, mamy prezentowy miszmasz. Jedni więc mówią o Świętym Mikołaju, inni o Gwiazdorze, Dziadku Mrozie, a nawet Aniołku czy Dzieciątku.