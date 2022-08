Prezydent Andrzej Duda: Katastrofa na Odrze nie została wywołana przez ludzi

Narada w LUW-ie dotyczyła katastrofy, jaka wydarzyła się na Odrze. Byli na niej obecni m. in. przedstawiciele Wód Polskich, Ministerstwa Środowiska, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej. - Wojewoda dolnośląski powiedział, że pierwsze śnięcia ryb stwierdzono na granicy województwa opolskiego i dolnośląskiego. Nie doszło do żadnego zanieczyszczenia Odry wywołanego przez ludzi. Dziś wiemy, że przyczyną katastrofy na rzece jest tak zwana złota alga, a ściślej mówiąc toksyna, którą ta alga wydzielała. Zjawisko bardzo trudne do stwierdzenia – mówi Andrzej Duda.

Eksperci badają złote algi

Toksyna zatruła ryby w Odrze

Kilka przyczyn katastrofy na Odrze

- Dziś można mówić, że do tej sytuacji doprowadziło kilka przyczyn. To niski stan wody na Odrze, wysokie zasolenie wody i wysoka temperatura rzeki i powietrza. Z punktu widzenia czysto ludzkiego jest to, że ta toksyna nie była szkodliwa dla ludzi. Ta toksyna nie odkłada się w organizmach ryb, potwierdziły to badania. Wniosek ekspertów jest jednoznaczny, że toksyna działała na układ nerwowy ryb i skorupiaków, jednak się w nich nie odkładała. Nie ma zagrożenia dla wód podziemnych. Wody podziemne są czyste. Badano też zwierzęta gospodarskie. Nie stwierdzono zatrucia u krów i w mleku tych krów. Było nawet stado, które zaobserwowano w rzece. Krowy stały w rzece i piły wodę. Zbadano krowy i ich mleko, nie stwierdzono żadnych zanieczyszczeń – mówi prezydent Duda.