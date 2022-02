Prezydent Janusz Kubicki już 15 lat zarządza Zieloną Górą. Wiele się zmieniło, ale i on sam się zmienił. Zobaczcie!

Janusz Kubicki rządzi miastem już od 2006 roku. Zadomowił się na dobre w swoim gabinecie. Nic dziwnego. Do tej pory nikt tak długo nie zajmował tu miejsca. Jest dres, garnitur... Trzeba dbać o wygląd i kondycję fizyczną, zwłaszcza gdy ma się problemy z kręgosłupem. Stąd droga do pracy bez samochodu to jak terapia. A czasem i tenis, i narty, i pływanie...