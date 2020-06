Prezydent Janusz Kubucki z absolutorium. Choć radni słabo słyszeli...

Na wtorkowej onlinowej sesji radni udzielili prezydentowi Januszowi Kubickiemu absolutorium, przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019. Część radnych domagała się przerwania sesji, bo nic nie było słychać, co mówił prezydent...

To już kolejna nadzwyczajna sesja rady, która miała się odbyć on-line. Już na poprzednich pojawiały się kłopoty techniczne, co znacznie wydłużało i utrudniało obrady. Podobnie było i tym razem. Stąd już na wstępnie przewodniczący rady Piotr Barczak zapowiedział 1,5-godzinną przerwę.

Sesja rady z problemami technicznymi Po powrocie i ponownym połączeniu okazało się, że nadal jest problem ze słyszalnością. A przecież spotkanie było ważne, bo radni mieli ocenić działalność prezydenta za rok 2019 i wykonanie w tym czasie budżetu. Piotr Barczak przypomniał radnym, że jeśli dwa razy z rzędu prezydent nie otrzyma wotum zaufania, będzie to podstawą do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania go z pełnionej funkcji. Dodał także, że odpowiednie dokumenty prezydent przesłał radzie pod koniec marca. Było więc sporo czasu, by się z nimi zapoznać.

Finanse miasta oceniła wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa, wydając pozytywną opinię.

Jak miasto pomaga przedsiębiorcom Na początku sesji radni wysłuchali informacji wiceprezydenta Dariusza Lesickiego na temat pomocy przedsiębiorcom w dobie koronawirusa. Przypomniał on o podejmowanych przez miasto krokach. Chodzi m.in. odroczenie do września płatności podatkowych (a także w konkretnych sytuacjach zwolnienie z opłat) czy pomoc finansowa przedszkolom niepublicznym. Wnioski o wsparcie ze strony firm wciąż płyną... Zielonogórzan ciągle przybywa Prezydent Janusz Kubicki mówił, że cieszy go fakt wzrostu liczby mieszkańców. Oznacza to, że więcej osób przeprowadza się do miasta niż się wyprowadza z Zielonej Góry. Obecnie ma ona ponad 141 tysięcy mieszkańców. Wyraził dumę m.in. z poziomu zielonogórskiej oświaty, podkreślając, że od lat nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych (np. maturze czy egzaminie ósmoklasisty). Zadowolony był z prowadzonych w zeszłym roku inwestycji m.in. zakończeniu budowy Centrum Przesiadkowego, przedłużeniu tunelu, budowy ścieżek rowerowych czy też budowie nowego Zespołu Edukacyjnego nr 10.

Dodał, że miasto chcąc się rozwijać, jest zmuszone wycinać lasy. Tam gdzie dziś jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe także kiedyś rósł las, a któż z nas wyobraża sobie dziś miasto bez tej tak ważnej placówki?

- Nadal jednak pozostajemy najbardziej zielonym miastem w Polsce - mówił prezydent i zapewniał, że zieleń jest także dla nieski go bardzo ważne. Stąd nowe skwery i nasadzenia drzew. Mówił też o opiece nad seniorami, o rozwijaniu, nie tylko sportowych, pasji przez mieszkańców itd.

Niech sesja odbędzie się w sposób tradycyjny Radny Sławomir Kotylak, by lepiej słyszeć wypowiedzi prezydenta i kolegów z rady, przyszedł do ratusza, licząc, że tu połączenia będą lepsze. Podobnie uczynili to także radny Andrzej Brachmański, później - Flip Gryko.

- 80 procent z tego, co mówił prezydent, nie słyszeliśmy - podkreślał radny Kotylak i złożył formalny wniosek, by zakończyć sesję i zwołać ją w środę o godzinie 10.00. Proponował, by odbyła się ona w sposób tradycyjny.

Wniosek został poddany pod głosowanie. Większość radnych uznała, że zorganizowanie kolejnej sesji następnego dnia, nie jest dobrym pomysłem. A że niewiele rozumieli z tego, co mówił prezydent? Wystarczyły im dostarczone dokumenty, by ocenić działalność gospodarza Winnego Grodu.

Prezydent z absolutorium W dalszej części sesji Sławomir Kotylak pytał o przyczyny niewykonania budowa boiska przy ul. Władysława IV, podjazdu w Ekonomiku, świetlicy w w Zielonej Górze Barcikowicach, pomnika winiarki Emmy, budowy placu rekreacyjnego przy ul. Łukaszewicza? Prezydent tłumaczył, ale niewiele z tego można było zrozumieć. Radny więc opuścił salę...

- To jest bez sensu. Skandal! - komentowali radni Koalicji Obywatelskiej.

Ostatecznie rada przyjęła wszystkie zaplanowane uchwały, z udzieleniem prezydentowi absolutorium na czele. ZOBACZ TEŻ

