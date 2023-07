Prezydent Zielonej Góry zlecił badania PAN. Miasto założyło specjalny adres mailowy

Pobrane próbki pozwolą na określenie możliwości przydatności produktów spożywczych z ogrodów działkowych. Wyniki tych badań zdecydują o kolejnych ewentualnych krokach w tej kwestii - poinformował mieszkańców na FB prezydent Janusz Kubicki. - Na posiedzeniu Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego otrzymałem publiczne zapewnienia dyrektora Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej, że po umyciu produktów z ogrodów, warzyw czy owoców, są one zdatne do spożycia. Chciałbym jednak przedstawić Państwu konkretne wyniki, stąd decyzja o dodatkowych badaniach. Analiza genetyki potrwa ok. 14 dni, ale skład pierwiastków pozwoli Instytutowi na wydanie opinii już wcześniej.