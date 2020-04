Problemów ze zdalnym nauczaniem jest wiele. Czy uda się je rozwiązać?

Jak oceniać sprawiedliwie? Przecież nauczyciel nie wie, czy praca jest samodzielna. Co zrobić, gdy uczeń nie odbiera i nie odsyła zadań, a rodzice telefonów.

Polska oświat owszem stosowała zdalne nauczanie. Ale nie na tak szeroką skalę. Polska szkoła po prostu do takich wyzwań nie jest przygotowana. Ani podstawa programowa, która jest przeładowana materiałem, ani sposób dotychczasowego nauczania nie sprzyjają zdalnemu nauczaniu. Niby nic takiego, bo przecież dzieci można uczyć w różny sposób. A nauczanie przy pomocy komputera powinno być bardziej atrakcyjne dla dzieci i młodzieży.

Zdalne nauczanie wymaga nowoczesnych komputerów i laptopów Tymczasem problemów jest wiele. Zaczynając od sprzętu. Nie w każdym domu jest odpowiednia liczba laptopów. Raczej rzadko się zdarza, by każdy domownik miał swój. Nie tylko uczniowie mogą nie posiadać odpowiedniego sprzętu, ale także nauczyciele. Nie wszyscy są też odpowiednio przeszkoleni, by umieć w atrakcyjny sposób przekazać wiedzę. Ich nauczanie sprowadza się wtedy jedynie do kilku zdań przesłanych emailem: Otwórzcie książki na stronie, wykonajcie takie i takie zadanie. I tyle. Inni natomiast nagrywają filmiki, spotykają się twarzą w twarz z uczniami za pomocą kamer, tłumaczą wykorzystując internetowe tablice. Inaczej wyglądają też lekcje z języka polskiego, angielskiego, matematyki czy wychowania fizycznego, plastyki. Zaangażowanie, odpowiedzialność za przygotowanie do egzaminu jest inna. Wynagrodzenie dla nauczycieli takie samo.

Przy zdalnym nauczaniu nie da się dobrze zrealizować podstawy programowej Rząd chwali się, że przekazuje grube miliony na laptopy dla uczniów. W skali kraju są to miliony, ale jak przełoży się już na konkretne miasto, to okaże się np. że Zielona Góra za otrzymane pieniądze mogła zakupić 43 laptopy.

- Jeśli chcesz dobrze poprowadzić lekcje, musisz siedzieć od rana do wieczora przy komputerze, inaczej nic z tego nie wyjdzie – mówi jeden z zielonogórskich nauczycieli. – A przecież trzeba każdemu sprawdzić przysłane – dodajmy w różnej formie – zadania. Nie oszukujmy się, choćbyśmy stawali na głowie, nie zrealizujemy podstawy programowej tak, jakbyśmy prowadzili lekcje w szkole. Nie da się. W szkole zrobię 10 zadań, w czasie internetowej lekcji – trzy.

A uczniowie i ich rodzice narzekają, że dzieci i tak są obciążone nauką. Bo każdy nauczyciel wysyła swoje zadania. Nie tak to ma wyglądać, by uczniowie całymi dniami do wieczora siedzieli przy monitorach.

Pedagodzy martwią się też, jak bezpiecznie przeprowadzić egzaminy Jak zauważają nauczyciele, nie wszyscy uczniowie uczestniczą w zdalnym nauczaniu. Nie ma z nimi, ani z rodzicami, którzy nie odbierają telefonów kontaktu. Na jakiej podstawie mają ci uczniowie ukończyć daną klasę?

- Ocenianie też jest fikcją. Znamy dobrze uczniów. Wiemy, jakie przez lata mają problemy, Tymczasem nawet na sprawdzianie, dostają zadania i mają czas na ich wykonanie, dostają piątki i szóstki, bo pewnie mama albo sistra studentka pomogła w rozwiązaniu – mówią nauczyciele. – Ale nie jesteśmy tego w stanie udowodnić. I uczeń, który zbierał dotychczas dwóje i tróje, nagle dostaje szóstki.

Grono pedagogiczne martwi się też, jak bezpiecznie zorganizować egzaminy, bo nie jest to takie proste. Zwłaszcza że wciąż o obowiązują przepisy, dotyczące ich przeprowadzenia, z czasów, gdy nikt nie słyszał o koronawirusie.

Pomysł, by do żłobków, przedszkoli i klas I – III wróciły dzieci też zastanawia pedagogów. Bo jak dzieciom wytłumaczyć, że mają się do siebie nie zbliżać, bawić się ze sobą, nie dotykać rękami do buzi.

