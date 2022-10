Profilaktyka to skuteczna broń w walce z kobiecymi nowotworami

Na naszym dobrym zdrowiu zależy nie tylko nam samym i naszym bliskim, ale również naszym pracodawcom. Co oczywiste, zdrowy pracownik, to pracownik szczęśliwy i ten, który efektywnie wykonuje powierzone mu obowiązki. Dbając o siebie unikniemy długich absencji - dzięki temu nie przysporzymy zmartwień pracodawcom, a sami unikniemy zwolnień, które wiążą się również m.in. z niższym wynagrodzeniem (będąc na L4 otrzymujemy 80 proc. wynagrodzenia).

Partnerzy naszej akcji mają świadomość, jak istotna jest profilaktyka i stąd też pomysł na wspólne działanie w tym zakresie. Badając się regularnie, możemy oszczędzić sobie bólu, długich niedyspozycji, poczucia braku komfortu i wielu godzin spędzonych w poczekalniach specjalistów. Wystarczy, że regularnie poświęcimy odrobinę czasu, a zyskamy naprawdę wiele!

Wraz z waszymi pracodawcami gorąco zachęcamy was do regularnych badań i nielekceważenia nawet najmniejszych symptomów, zwiastujących poważne schorzenia!