Program "Młodzi gotowi na przyszłość" Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - realne wsparcie dla rodzin zastępczych

- Projekt skierowany jest do dzieci z pieczy zastępczej i ich otoczenia z terenu dziewięciu gmin powiatu ziemskiego - mówi koordynator ds. projektów Anna Stęcel - dokumenty rekrutacyjne do projektu spływają od rodzin zastępczych do opiekunów od spraw rekrutacji. Oni docierają z ofertą do naszych rodzin zastępczych, nad którymi mamy pieczę. Termin rekrutacji jest do końca kwietnia.