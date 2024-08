Program Winobrania 2024 to m.in. Urszula, Agnieszka Chylińska, Kult, Sarsa, Paktofonika

Mała scena winobraniowa i jarmark

Nie zabraknie też winobraniowego jarmarku. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba chętnych do wystawienia swoich produktów. Organizatorzy już pod koniec czerwca zamknęli listę wystawców. Na deptaku pojawi się 200 stoisk, kilkadziesiąt stoisk gastronomicznych. Jeszcze bardziej w tym roku ma być wyeksponowany Zaułek Myśliwski, w którym pojawią się także elementy edukacji przyrodniczo-łowieckiej. Na ulicy Kupieckiej znajdziemy rękodzielników i targ staroci. Tradycyjnie też wokół ratusza powstanie miasteczko winiarskie. W domach wystawi się 42 winnic plus jeden dla Palmiarni Zielonogórskiej.

Degustacje, spacery winiarskie i winobusy na winnice

- Zawsze mam tremę, pewnie prezydent ma jednak większą, bo będzie robił po raz pierwszy. Ja postaram się, żeby dobrze go wprowadzić w Winobranie, w tę całą otoczkę – mówi Bachus i dodaje: - Przybywajcie do Zielonej Góry, z kraju, ze świata, z kosmosu… Zapraszamy!

Niespodzianki na Winobraniu 2024

Podobne zachęca do udziału w święcie Zielonej Góry Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Podkreśla, że jak pokazują badania, ludzie przyjeżdżają do nas nie na konkretne wydarzenia, ale po prostu na Winobranie.

- Staramy się, że podczas tych 9 dni znaleźć będzie można zespół czy wykonawcę, który w naszej duszy gra najbardziej – mówi A. Miedzińska. - W tym roku będzie więcej winnic w miasteczku winiarskim, będą nowości w lunaparku. Będzie też niespodzianka, czyli spacery wśród gwiazd. Co to takiego? Wchodzimy do przestrzeni, nie ma światła, znajdujemy się w lustrzanej przestrzeni i w innym świecie... Więcej nie zdradzę, bo to ma być niespodzianka.