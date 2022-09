Program Winobrania na 8 września. Zobacz, co ciekawego przygotowano na dziś! Agnieszka Linka

Andrzej Szkocki/Polska Press

Wydaje się, że podczas Winobrania czas biegnie przynajmniej dwa razy szybciej. Przed nami już szósty dzień imprezy. Co na nas czeka? Mnóstwo atrakcji! Koncerty na trzech scenach, wyjazdy na kolejne winnice, malownicze rejsy po Odrze i historyczne spacery po mieście. Na miłośników zdrowego stylu życia czeka kolejna rodzinna zabawa (na poważnie), tym razem z cukrem w roli głównej, na którą zapraszamy do Ogrodu Botanicznego. Będzie też artystyczna uczta serwowana przez zielonogórskie instytucje kulturalne. Miłośnicy sportowej rywalizacji powalczą w kręgle o puchar Bachusa lub wystartują w XI Winobraniowym Turnieju Speedrowerowym. Sprawdź dokładnie program i wyciśnij co się da z ostatniego przedweekendowego winobraniowego dnia!