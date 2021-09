Prokurator Zbigniew Fąfera odchodzi na emeryturę. O czym śnił po nocach?

Pamięta pan moment, kiedy postanowił, że swoją przyszłość zawodową zwiąże z prawem, prokuraturą? Ktoś, coś pomogło podjąć tę decyzję?

Oczywiście. Nie mam wątpliwości, że do pracy w prokuraturze „zaraził” mnie ojciec. W przeszłości również prokurator. To on …. z premedytacją zabierał mnie – młodego wówczas szczeniaka – na wypadki. Robił to w tajemnicy przed mamą. Miałem co prawda prikaz nie zbliżać się do ofiar i siedzieć w radiowozie policyjnym, ale kto upilnuje zafascynowanego młodzieńca ? Ojciec również cierpliwie tłumaczył mi, na czym polega ta praca, jak na podstawie konkretnego zdarzenia ustalać wersje śledcze. Tak więc to On był sprawcą późniejszej obranej przeze mnie kariery.

Zawsze chciałem być prokuratorem. Obranego kierunku nie mogło nic zmienić… w połowie lat 90. prezes ówczesnego Sądu Wojewódzkiego – sędzia Janka zaproponował mi za pośrednictwem mojego szefa przejście do sądu wojewódzkiego …. Wtedy jeszcze awans od razu do okręgu był możliwy. Uprzejmie jednak podziękowałem, ponieważ widziałem siebie jedynie w roli prokuratora. Niemniej propozycja była dla mnie miłym zaskoczeniem.