Propozycje na ferie zielonogórskich placówek - będzie artystycznie, sportowo, kreatywnie

Ferie naukowe w Centrum Przyrodniczym

Warsztaty, pokazy i zajęcia laboratoryjne to oferta dla tych, którzy mają duszę odkrywcy. Ofertę Centrum przedstawiła dr Krystyna Walińska, kierownik Centrum Przyrodniczego:

- Na ferie jest bogaty program zajęć. Generalnie odnoszą się do różnych zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych: dla najmłodszych Dino Świat, będzie o fantastycznej maszynie Goldberga - to ma być niespodzianka - również zajęcia o charakterze typowo chemicznych, zajęcia związane z owadami itp. To jest oferta, którą adresujemy generalnie do rodzin, zajęcia familijne. Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami - dodaje