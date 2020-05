Prosta sprawa: mieszkańcy wrzucają nakrętki, a gmina kupuje za nie nowe drzewka czy kosze na śmieci. Świdnica stawia na ekologię

Jak wspólnie dbać o środowisko? To nie jest wcale znów taka trudna sprawa. Wystarczy tylko odrobina chęci.

Przed Urzędem Gminy w Świdnicy stanęło serduszko, do którego można wrzucać plastikowe nakrętki. Każdy z nas pewnie ma jakieś w domu: czy to po napojach, czy to po kawie rozpuszczalnej a nawet od opakowania płynu do kąpieli. Teraz można je przywieźć do serduszka w Świdnicy.

- Po prostu można wrzucić je do naszego pojemnika, a my zrobimy z nich użytek - zapewnia urząd.