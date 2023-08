Protest pod zakładem karnym w Krzywańcu. Rodzina i znajomi Michała z Gubina walczą o sprawiedliwość i prawa osadzonych

Matka Michała mówi, że gdy próbowali wezwać karetkę dla syna, to... w zakładzie karnym już go nie było. Został przetransportowany do szpitala, ponieważ jego stan zdrowia był już krytyczny. J. Żurko mówi, że nikt jej nie poinformował.

- Płakał do słuchawki - opowiada J. Żurko. - Mówił, że bardzo go boli. Powtarzał "zadzwoń po karetkę"...

Więźniowie mają zapewniony dostęp do świadczeń medycznych

Protest pod zakładem karnym w Krzywańcu

"Żądamy sprawiedliwości", "Michał chciał żyć i miał do tego prawo", "Życie mu odebraliście i bezkarni zostaliście", "Osadzony to także człowiek", "On pomocy potrzebował, ale ktoś to zignorował" - takie teksty widniały na wspomnianych transparentach, które dzierżyli bliscy Michała pod wejściem do zakładu karnego w Krzywańcu. Wielu uczestników miało na sobie koszulki z wizerunkiem M. Wojtunia.