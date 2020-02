Przebojowy weekend przed nami. Acid Drinkers, Łydka Grubasa, Cleo, Boys, Piękni i Młodzi, Zenek Martyniuk. Zobacz, co się dzieje!

Sulęcin

Rock and Beer Fest 2020

Już w ten weekend w Sulęcinie - kolejna, czwarta, edycja Rock and Beer Fest! Impreza potrwa dwa dni. W piątek Biesiada Rockowa i piwna rewolucja - będzie ponad 100 gatunków piwa, degustacje, piwne konkursy, piwny quiz, blind test, pokazy i wystawa fotografii. Sobota to dzień koncertów. Na scenie pojawi się Łydka Grubasa, Wiewiórka na drzewie, J.A.D, Alive.

Sulęciński Ośrodek Kultury, piątek, 7 lutego 2020, sobota, 8 lutego 2020, 19.00, bilety: 50-65 zł.

Gorzów Wlkp.

Przed państwem... zespół Sorry Boys!

Sorry Boys to jeden z najciekawszych zespołów na polskiej scenie alternatywno - popowej. Podczas koncertu „Miłość 2020” publiczność usłyszy materiał z płyty wydanej w maju 2019 r., ale też wcześniejsze przeboje Sorry Boys. A to wszystko stworzy niepowtarzalną miłosną opowieść.

Teatr Osterwy, sobota, 8 lutego 2020, 19.00, bilety: 60 zł.