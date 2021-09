Przeciętny Kowalski pękłby na pół. 17-letnia Zuzia z Zielonej Góry wyprawia cuda z własnym ciałem Artur Matyszczyk

Zuzanna Mikołajczyk mieszka w Zielonej Górze. 17-latka od czasu do czasu rozprasza uwagę wszystkich, którzy akurat w tym samym dniu co ona, trenują na stadionie przy ul. Sulechowskiej. Bo nawet gdybyś nie chciał patrzeć, co robi nastolatka, to wzrok sam z zachwytem ucieka w jej kierunku.