Przed Enea Falubazem „spacerek”? Wszystko wskazuje na to, że zielonogórscy żużlowcy sięgną po trzy punkty

W I lidze żużlowej rozpoczyna się runda rewanżowa. Kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa Falubaz Zielona Góra zmierzy się ze słabiutkim Orłem Łódź. Łącznie z bonusem do wzięcia są więc trzy ligowe punkty. Inny scenariusz należałoby potraktować w kategoriach ogromnej sensacji.

Marek Mróz: Żużel jest nieprzewidywalny

Zielonogórzanie będą zdecydowanymi faworytami meczu. Przypomnijmy, że w niedzielę 28 maja rozbili łodzian (55:35) na ich torze. Już ten fakt wskazuje na to, że kibiców może czekać obserwowanie tzw. meczu do jednej bramki. Ale emocji na torze nie musi wcale brakować.

Przemysław Pawlicki: Nie zastanawiamy się nad wynikiem

- Podchodzimy do meczu, jak do każdego innego spotkania – dodał Przemysław Pawlicki, lider zielonogórskiego zespołu. – Koncentrujemy się na sto procent, dlatego, że chcemy podtrzymać dobrą passę trwającą od początku sezonu. Nie zastanawiamy się nad tym, jaki osiągniemy wynik, najważniejsze jest zwycięstwo. Pamiętajmy, że żużel pisze różne scenariusze, Łódź ma przecież dobrych zawodników. Może się zdarzyć przecież, że cała drużyna będzie miała dobry dzień i może być ciężko. Dlatego to my musimy koncentrujemy się na tym, żeby pojechać jak najlepiej.

Luke Becker zadebiutuje w Zielonej Górze

- To nie jest jeszcze w stu procentach to, na co czekam – mówił Luke Becker po meczu z Orłem. - Odczuwam jeszcze ból. Najważniejsze, że jeżdżę i nie myślę o tym zbyt wiele. Stylem jazdy próbuję radzić sobie z bólem. Każdego dnia mam dużo zajęć z fizjoterapeutą. Robię wszystko, by powrócić do normalności.

Duże znaczenie dla wyników Amerykanina może mieć pomoc byłego czterokrotnego mistrza świata Grega Hancocka. - Mieć jego wsparcie, to coś niesamowitego. Greg ma sporo doświadczenia, obserwuje i wie co podpowiedzieć, by jak najlepiej mi pomóc. To świetny gość, który nie tylko pomaga mi w parku maszyn – dodał Luke Becker.