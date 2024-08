Przed nami winobraniowe Spotkania Teatralne. Na scenie wystąpią znani i lubiani aktorzy

8 września godz. 16.00 i 19.00 – spektakl „Razem czy osobno?” Teatru Capitol w Warszawie w reż. Krzysztofa Jaślara. Opis: „Zapraszamy na muzyczną komedię w wykonaniu znanych i uwielbianych przez Widzów Aktorek, które śpiewająco zabiorą Was w świat skomplikowanych damsko–męskich relacji. Nie zabraknie wzruszeń, miłosnych historii, tańca i różańca, ale przede wszystkim nie zabraknie emocji i… śmiechu!”.

Bilety na wszystkie spektakle Winobraniowych Spotkań Teatralnych są już dostępne w sprzedaży online TUTAJ . Bilety możecie także zarezerwować w Lubuskim Teatrze, dzwoniąc pod numer: 68 452 72 72, w. 35 lub 63 lub: 784 001 870, 784 001 866. Kasa teatru czynna jest od wtorku do piątku w godz.: 8.30-12.30, 15.00-19.00 oraz w weekendy na godzinę przed planowanym spektaklem. Poniżej przedstawiamy harmonogram spektakli wraz z ich krótkimi opisami.

11 września

godz. 19.00 – spektakl „Wina Kupidyna ” – Teatru Współczesnego w Krakowie w reż. Jana Naturskiego.

Opis: „Do nowego mieszkania pewnego bloku wprowadza się Alan - młody i atrakcyjny mężczyzna. Z miejsca kradnie on serca wszystkich mieszkańców. Wśród nich są także Grzesio i Lesio, wesoła para z długim stażem… Co jak co, ale takich sąsiadów Alan jeszcze w życiu nie miał!”.

13 września

godz. 19.00 – spektakl „Papusza znaczy lalka” Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim w reż. Jacka Głomba.

Opis: „Historia o wartości walki ze słabościami i ograniczeniami społecznymi. Życiorys Papuszy to doskonały przykład trudnej drogi po własne marzenia i cele, drogi pięknej duszy, która musi zmagać się z trudami narzuconymi przez swoją wspólnotę, czasem także ze światem przemocy i uzależnień”.