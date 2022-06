Przed wakacjami zielonogórzanie pokazali wielką klasę na mistrzostwach Polski

- Dziękujemy wszystkim naszym zawodnikom za liczny udział w mistrzostwach Polaki, jesteśmy z was bardzo dumni, że zawsze stajecie na wysokości zadania i mimo przeciwności losu nigdy się nie poddajecie – powiedział Dariusz Hejduk, trener w ABiRO Zielona Góra. - Dla nas każdy z was jest już zwycięzcą, inspiracją i wzorem do naśladowania. Dziękujemy rodzicom za obecność, wsparcie i kibicowanie. Razem jesteśmy mocniejsi tworząc ABiRO Family.