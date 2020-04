Przedszkola świecą pustkami. A co z opłatami? Czy miasto pomoże rodzicom?

W przypadku przedszkoli miejskich odpowiedź jest prosta. Rodzice nie będą płacić. Chyba, że za wyżywienie czy inne dodatkowe opłaty, które zwykle pobierała placówka, do połowy marca. Bo przecież do tego czasu dzieci przebywały w żłobkach i przedszkolach. Kiedy zapłacić zaległości? Dyrektor departamentu edukacji i spraw społecznych Wioleta Haręźlak uspokaja, na razie placówki są zamknięte. Nic się nie stanie, jeśli te opłaty wniesiemy np. we wrześniu, kiedy to przedszkola i żłobki rozpoczną nowy rok szkolny.