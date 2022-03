Przedszkolaki z MP nr 10 w Zielonej Górze chcą mieć żelazne zdrowie, dlatego uczą się dobrych nawyków Agnieszka Linka

Nawyki żywieniowe i ruch mają ogromny wpływ na zdrowie. Odpowiedni styl życia to lepsza forma fizyczna i psychiczna, a w przypadku dzieci także lepsze wyniki w nauce. Wiedzą o tym nauczyciele w MP nr 10 w Zielonej Górze, dlatego co roku organizują "Tydzień Zdrowego Przedszkolaka", podczas którego fachowcy uczą maluchy co robić, być zdrowym.