Przedwojenne podręczniki i edukacja w Polsce w okresie międzywojennym. Czego uczono w szkołach przed wojną? Tak wyglądały podręczniki Barbara Wesoła

Giełda podręczników szkolnych w 1938 roku. Jak wyglądał system szkolnictwa przed wojną oraz w okresie międzywojennym? Oto, z jakich podręczników się uczono. NAC Zobacz galerię (11 zdjęć)

Szkoła nie zawsze wyglądała tak, jak dziś, chociaż wiele elementów struktury systemu edukacji zaczerpniętego z modelu pruskiego pozostaje niezmiennych, jak np. dzielenie dzieci na grupy wiekowe, rozpoczynanie i kończenie lekcji o tej samej porze, plan lekcji, dzwonki, jednakowy program nauczania. Do elementów, które są inne niż sprzed 80 lat i dawniej, z pewnością można zaliczyć dostępność do edukacji, a także różnorodność materiałów edukacyjnych, w tym podręczników szkolnych. Kiedyś nie tylko były one trudno dostępne, zbyt drogie dla wielu rodzin, ale także zupełnie inne. Zobacz, z jakich książek oraz czego uczono w szkołach przed wojną. Na zdjęciach z Biblioteki Narodowej unikatowe okładki podręczników!