Przedwojenne posadzki, piaskowane szyby, przepiękne kafelki. Czy wiecie, jakie cuda kryją zielonogórskie kamienice? [ZDJĘCIA]

Czasem odchodzi z nich tynk. Cóż, swoje lata mają. Czasem dostępu do ich wnętrz bronią ciężkie, zamykane na wiele zamków drzwi. A warto wiedzieć, że w środku tych kamienic znaleźć można prawdziwe perełki. Może właśnie podłoga, po której codziennie chodzisz, pamięta jeszcze dawne czasy? A może te cienkie szybki, przez które zimą wieje wiatr, ocalili mieszkańcy danej kamienicy?

Postanowiliśmy pokazać Wam choć część interesujących fragmentów przedwojennych budynków Zielonej Góry. To może być prawdziwa gratka dla tych, którzy lubią poznawać przeszłość naszego miasta. I my, zbierając materiał, poczuliśmy się trochę we własnym mieście jak turyści, poznający uroki Zielonej Góry. To co? Zapraszamy na podróż w czasie.

