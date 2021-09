Przegląd prasy 10.09.2021 Zielona Góra, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

W piątek, 10 września ok. godz. 10.20 w zielonogórskim Chynowie wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W piątek, 10 września, po południu i w nocy nad zachodnią Polskę będą pojawiać się burze. Gwałtownym opadom mogą towarzyszyć opady gradu i silny wiatr.

Od kilku lat w Zielonej Górze trwa dyskusja o przyszłości dawnego Kina Nysa. Choć nie da się ukryć, że budynek został nadgryziony zębem czasu to jednak wielu zielonogórzan wierzy, że to miejsce jeszcze odzyska dawny blask. Obecny właściciel na razie nie zdradził publicznie swoich planów, ale wygląda na to, że coś się w tej sprawie ruszyło. - W środku są prowadzone prace odkrywkowe - informuje wiceprezydent Dariusz Lesicki.