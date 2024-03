Przegląd prasy 14.03.2024 Zielona Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.03, w Zielonej Górze. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mieszkańcy i pracownicy firm przestaną przeklinać korki w tej części Zielonej Góry? Jest plan na rozwiązanie problemu”?

Prasówka Zielona Góra 14.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mieszkańcy i pracownicy firm przestaną przeklinać korki w tej części Zielonej Góry? Jest plan na rozwiązanie problemu Prezydent Zielonej Góry pokazał wizualizację estakady nad Trasą Północną. Czy budowa dwóch takich wiaduktów rozwiąże korki w tej części miasta? Czy to pomysł wyborczy?

📢 Dni Otwarte w szkołach podstawowych w Zielonej Górze. Trwa rekrutacja. Zastanawiasz się nad wyborem? Sprawdź, kiedy można odwiedzić szkoły Rozpoczęła się rekrutacja do szkół podstawowych, co stawia przed rodzicami przyszłych pierwszaków ważne wybory. W celu ułatwienia decyzji niektóre placówki oświatowe postanowiły zorganizować Dni Otwartych Drzwi. To doskonała okazja, aby wczuć się w atmosferę szkoły, poznać jej specyficzny styl nauczania oraz zrozumieć wartości, jakie są jej fundamentem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, które z zielonogórskich szkół podstawowych uczestniczą w tej inicjatywie, koniecznie sprawdź harmonogram dni otwartych!

📢 Zielonogórzanin Kamil Kasperczak znakomicie walczy o wyjazd na igrzyska olimpijskie Kamil Kasperczak, pięcioboista ZKS-u Drzonków, zdobył brązowy medal w zawodach Pucharu Świata w Kairze.

Prasówka 14.03 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lotnisko w Babimoście z rekordami. Jaką ma dla nas wakacyjną ofertę? W lutym lotnisko Zielona Góra-Babimost odprawiło ponad 4 tys. pasażerów. To wynik trzykrotnie większy niż w tym samym okresie 2019 roku, kiedy z usług lubuskiego portu skorzystało 1,3 tys. osób. A tymczasem można już kupować bilety na wakacyjne loty do portów lotniczych: Antalya, Monastyr i Tirana.

📢 Spotkanie kobiet w Kijach. Akrobacje, śpiewy i tańce z DJ-em. Tego się nie da zapomnieć Zbliżająca się wiosna, niedawny Dzień Kobiet to sprzyjające powody do spotkań kobiet i wspólnie spędzenie w atrakcyjny sposób czasu. W wielu sołectwach gminy Sulechów, w sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury oraz licznych miejscach spotkań stowarzyszeń było wiele. Atmosfera na nich panowała wyjątkowa. Cóż tam się działo?

📢 Wojsko w Sulechowie upamiętniło 25-lecie przystąpienia Polski do NATO. Zobacz zdjęcia! W sulechowskich koszarach odbyła się uroczystość z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO. Podczas ceremonii dowódca 5. Lubuskiego Pułku Artylerii pułkownik Grzegorz Parol wręczył 29 żołnierzom mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

📢 18-letnia Basia zginęła wracając do domu pod Zieloną Górą. Morderca czekał w lesie. Blisko 30 lat później wskazano winnego Ta zbrodnia wstrząsnęła malutkim podzielonogórskim Orzewem. Nic dziwnego, 18-letnią Basię wszyscy lubili. Byli przekonani, że nikt miejscowy nie mógł czegoś takiego zrobić. Jednak przez lata kołatało się ziarno niepewności. To historia na wartościowy film dokumentalny. Po blisko trzydziestu latach nowa technologia pozwoliła wskazać winnego. To był obcy. Dziwny obcy. - Tego dnia jechałam z nim autobusem, było ciasno, stał obok mnie. Razem wysiedliśmy - opowiada mama zamordowanej 18-latki. Ludzie wiedzieli, że to on...

📢 Zielonogórzanie w nerwach. Co jest tego powodem? Wymieniają te rzeczy w mieście, Czy da się to zmienić? Większość mieszkańców uważa, że Zielonej Góra jest dobrym miejscem do życia. A jej atuty to m.in. to, że wszędzie jest blisko, dookoła lasy, dobra jest miejska komunikacja, nie jest za dużym miastem, a wszystko w nim się znajduje: uczelnie, szpital, teatr, filharmonia, basen i wiele inne placówek, ułatwiających i umilających nam życie. Ale nie znaczy to wcale, że nie zauważamy rzeczy, które nas po prostu denerwują. Zapytaliśmy zielonogórzan, co ich w mieście drażni? 📢 Lubuszanin wystąpił w kilku odcinkach "Pamiętników z wakacji"! To Adam Kokoszka z Gubina. Kiedy emisja? Adam Kokoszka z Gubina jest animatorem czasu wolnego, ale w swoim wolnym czasie mocno angażuje się w tematy kulturalne. Lubuszanin zajmował się już m.in. modelingiem, a niedługo pojawi się w telewizji — w powracającym serialu "Pamiętniki z wakacji".

📢 Trudno uwierzyć, że coś takiego działo się pod ratuszem w Zielonej Górze! Mamy dużo zdjęć i wideo Tego jeszcze w Zielonej Górze nie było. W niedzielę, 10 marca tłumy mieszkańców, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, pobiegły wokół Ratusza... w szpilkach!

