Przegląd prasy 15.09.2021 Zielona Góra, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

Centrum Liderów Biznesu wyławiać będzie młodych, którzy mają smykałkę do kierowania innymi czy robienia interesów. Będzie też oferowało firmom swoje usługi np. w rozwiązywaniu problemów. Stworzy platformę międzypokoleniową do wymiany doświadczeń.

Prasówka 15.09 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kozzi Film Festiwal, który będzie trwać do 19 września, to nie tylko projekcie ciekawych filmów, ale także spotkania i dyskusje. Do komentowanie filmów, mających być inspiracją do rozmowy zaproszono w tym roku przedstawicieli Izby Adwokackiej.