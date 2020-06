Przegląd prasy 17.06.2020 Zielona Góra, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

O potrzebie zmian na przejściu dla pieszych na ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze, które znajdowało się nieopodal ul. Urszuli, mówiło się w mieście od dłuższego czasu. Cieszy więc fakt, że ruszyła przebudowa pasów. Ma powstać nowe przejście, by piesi mogli poczuć się tutaj wreszcie bezpieczniej.

Chcesz kupić tanie auto? Licytacje komornicze samochodów osobowych to okazja dla Ciebie. Prezentujemy wybrane obwieszczenia o licytacjach komorniczych, które znalazły się na stronie komornik.pl.

Dżem kupowany dwa lata temu przez Rafała Trzaskowskiego stał się tematem, który wzięły pod lupę "Wiadomości" TVP. Redaktor Telewizji Polskiej Adrian Gąbka zapytał Trzaskowskiego o jego wizycie na jarmarku i zakup dżemu, w chwili gdy z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywała się defilada. Co na to kandydat na prezydenta i internauci? Dżem Trzaskowskiego spowodował, że sieć zalały memy. Zobacz je w galerii.

Część kibiców żużlowców RM Solar Falubazu Zielona Góra zostanie usatysfakcjonowana. Już od niedzieli 21 czerwca zielonogórscy fani speedway’a będą mogli na stadionie wspierać drużynę. W tym dniu Falubaz zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa.

Chyba nie ma tygodnia, by nasi Czytelnicy nie alarmowali nas, że znów spotkali na swojej drodze dzika. To, co jednak zobaczyli mieszkańcy, posiadający działki na Rodzinnych Ogródkach Działkowych "Falubaz" na zielonogórskim Jędrzychowie, mocno ich zszokowało. W ciągu jednej nocy dziki zryły im całą działkę...

Wybory prezydenckie 2020 są wyjątkowo zmaskulinizowane. Jedyna kobieta, która kandydowała na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska, zrezygnowała z wyścigu o tytuł głowy państwa. Nie oznacza to jednak, że wszyscy kandydaci na prezydenta 2020 pominęli ważne dla kobiet kwestie. Prześwietlamy poszczególne programy wyborcze pod kątem istotnych dla kobiet problemów.