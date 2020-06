Przegląd prasy 18.06.2020 Zielona Góra, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

Zielonogórska Dolina Gęśnika to oaza zieleni pośrodku dużych osiedli mieszkaniowych. Takiego miejsca do rekreacji tutaj brakowało. Cieszy więc fakt, że remont terenu pomiędzy ulicą Batorego a Sulechowską powoli jest już na finiszu. Kiedy oficjalnie będziemy mogli skorzystać z atrakcji Doliny?

Wodociągi miały realizować wielkie inwestycje za grube miliony. I co? Nic się nie dzieje? – pyta pan Stanisław z Zielonej Góry. Okazuje się, że się dzieje. Sprawdziliśmy co. Zobacz!

Słynny polski koszykarz, były gracz ligi NBA – Marcin Gortat – ostro zareagował na to, co w wywiadzie dla „Gazety Lubuskiej” mówił Janusz Jasiński, właściciel Stelmetu Enea BC Zielona Góra. „Polecam nie udzielać wywiadu po alkoholu albo używkach” – napisał m.in. Marcin Gortat na Twitterze. Koszykarz chyba szybko jednak zorientował się, że to było za mocne, bo wpis zniknął.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Wczorajsza debata prezydencka 2020 w TVP obrodziła... w MEMY. Zarówno eksperci, jak i internauci krytykują niski poziom debaty, tendencyjne pytania nie mające nic wspólnego z obecną sytuacją w kraju. Dla wielu jednak debata prezydencka była źródłem śmiechu, choć nieraz gorzkiego. Wzbudzonym emocjom ujście dają memy o debacie prezydenckiej. Co zapamiętamy najlepiej? Największym hitem debaty wydaje się być Menelowe Plus Stanisława Żółtka, ale nie przeszliśmy bez emocji także obok muchy na włosach Waldemara Witkowskiego czy "betonu" Mirosława Piotrowskiego. Zobaczcie najlepsze memy z debaty!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat pierwszego stopnia dla woj. lubuskiego przed burzami z gradem. Ostrzeżenie będzie obowiązywać dwie doby.