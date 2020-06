Przegląd prasy 21.06.2020 Zielona Góra, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Zielona Góra 21.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Niemal do ostatniej chwili starano się, by niedzielny (21 czerwca) mecz żużlowców RM Solar Falubazu Zielona Góra i Eltrox Włókniarza Częstochowa doszedł do skutku. Nie udało się, na tor spadło zbyt dużo deszczu, by zawodnicy mogli się na nim bezpiecznie ścigać. Kolejna próba już w poniedziałek (22 czerwca). Powinno się udać, bo prognozy pogody są bardzo dobre. Żużlowcy na zielonogórskim torze ruszą do rywalizacji o godz. 18.00.

To miał być wyjątkowy dzień dla kibiców żużlowców RM Solar Falubazu Zielona Góra. Po długim czasie spowodowanym przerwą zimową i pandemią koronawirusa, znów mieli zasiąść na trybunach stadionu przy W69 i dopingować swoich ulubieńców w starciu z Włókniarzem Częstochowa. Nie udało się, mecz został przełożony na poniedziałek (22 czerwca), na godz. 18.00.