Przegląd prasy 22.06.2020 Zielona Góra, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

Pełen kosz prawdziwków i kurek zebrała nasza Czytelniczka. To najlepszy dowód na to, że w lubuskich lasach są już grzyby.

Niestety, ale coraz więcej ludzi decyduje się nie zakładać maseczek, w miejscach, gdzie jest to wymagane. To efekt rozluźnienia społeczeństwa, wynikający z łagodzenia obostrzeń związanych z covid-19. Brak maseczki to nie tylko dyskomfort dla osób, które je noszą, ale również wysoki mandat rzędu nawet kilkuset złotych.

W 10 drewnianych ulach żyje ponad pół miliona pszczół, które mają w swoim otoczeniu kilkuhektarowe miododajne łąki kwiatowe. To pasieka, którą na terenie wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych w gminie Sulechów, prowadzi firma Polenergia S.A.

Niemal do ostatniej chwili starano się, by niedzielny (21 czerwca) mecz żużlowców RM Solar Falubazu Zielona Góra i Eltrox Włókniarza Częstochowa doszedł do skutku. Nie udało się, na tor spadło zbyt dużo deszczu, by zawodnicy mogli się na nim bezpiecznie ścigać. Kolejna próba już w poniedziałek (22 czerwca). Powinno się udać, bo prognozy pogody są bardzo dobre. Żużlowcy na zielonogórskim torze ruszą do rywalizacji o godz. 18.00.