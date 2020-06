Przegląd prasy 24.06.2020 Zielona Góra, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

Rademeneza, czyli Radosława Blonkowskiego, zielonogórzanom przedstawiać chyba nie trzeba. W zeszłym roku pobił rekord Polski w najdłuższym rapie freestyle bez przerwy. Teraz rusza już z 3. edycją akcji "100 dni na free". Przy okazji pomoże zielonogórskim artystom, ale i przedsiębiorcom, freestylując z lokalnej piekarni, warzywniaka... Z każdego miejsca, do którego zaproszą go mieszkańcy.

Co to za kontener stoi przy szpitalu? - pytają Czytelnicy. - Czy to coś tymczasowego, związanego z remontem, czy stałe element leczenia? Dziwnie to wygląda. Jakoś tajemniczo. No to zdradzamy, co to za tajemnica.

Prasówka 24.06 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia

Miasto wychodzi z nietypową inicjatywą, skierowaną nie tylko do mieszkańców, ale przede wszystkim do lokalnych przedsiębiorców. Akcja "Miasto dla Gastro" jest prosta. Masz kartę ZGranej Rodziny? To odpowiedz poprawnie na pytanie, dotyczące Zielonej Góry. W nagrodę dostaniesz voucher na 20 zł do wykorzystania w zielonogórskich lokalach gastronomicznych. Wszystko z myślą o tym, by pomóc przedsiębiorcom stanąć po pandemii na nogi.