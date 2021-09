Przegląd prasy 24.09.2021 Zielona Góra, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

Prasówka Zielona Góra 24.09: top 3 artykuły z wczoraj

Internista w Lubuskiem. Do jakiego najlepiej się wybrać? Już spieszymy z pomocą!

Interniści, nazywani też przez wielu lekarzami rodzinnymi, to medycy pierwszego kontaktu. Do nich udajemy się wtedy, gdy dotknie nas przeziębienie, czy grypa, ale też wtedy, gdy nasz organizm wysyła nam niepokojące objawy, czujemy się gorzej, dokucza nam ból, czy słabe samopoczucie, a my nie wiemy, co jest powodem takiego stanu rzeczy.

W takich sytuacjach bardzo często liczy się czas, a także właściwe postawienie diagnozy. Zlecenie odpowiednich badań lub też pokierowanie do właściwych specjalistów. Wiele osób w tak ważnych sytuacjach stara się znaleźć dobrego internistę. Z myślą o Was stworzyliśmy ranking tych właśnie specjalistów z naszego regionu.

Ci lekarze cieszą się ogromnym uznaniem wśród pacjentów. Na portalu znanylekarz.pl otrzymali 5 gwiazdek i przynajmniej 5 opinii (niektórzy mają ich nawet kilkaset!). Co więcej, wielu z tych medyków to nie tylko interniści, ale też specjaliści w zakresie kardiologii, endokrynologii, pulmonologii, czy diabetologii.

Ranking powstał na podstawie danych portalu www.znanylekarz.pl z dnia 24.09.2021 r.