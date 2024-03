Przegląd prasy 25.03.2024 Zielona Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

Z kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej do Najświętszego Zbawiciela mieszkańcy Zielonej Góry przeszli z krzyżem i modlitwą. Była to Miejska Droga Krzyżowa. Pytaliśmy uczestników, czy trzeba odwagi, aby dzisiaj publicznie wyznać wiarę. Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Prasówka 25.03 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia

31 lat temu świat żużla zamarł. 24 marca 1993 roku dotarła do nas tragiczna informacja o śmierci Andrzeja Zarzeckiego. To była środa. Trzy dni wcześniej zawodnik doznał poważnych obrażeń na skutek wypadku, do którego doszło na torze w Zielonej Górze. Miał 22 lata. - Dla mnie był jedyną nadzieją na lepszą przyszłość polskiego żużla - mówił Stanisław Bazela, kierownik młodzieżowej reprezentacji Polski. - Widzi pan? Andrzej by wygrał bez problemu. Nie mógł wiedzieć, że za chwilę coś w niego z takim impetem uderzy - dodaje z kolei Pan Andrzej, kibic z Zielonej Góry.