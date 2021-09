Przegląd prasy 27.09.2021 Zielona Góra, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

26 września br., na parkiecie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zielonej Górze pojawiły się pary z Polski, Niemiec i Białorusi. Byli też goście specjalni- Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszke. Wśród zwycięzców nie zabrakło podopiecznych Szkoły Tańca Starlight by Sadeccy w Zielonej Górze.

Położona wśród dolnośląskich lasów miejscowość Trzebień od 1967 roku była jedną z radzieckich baz w naszym województwie. W Trzebieniu stacjonowała Brygada Rakiet Przeciwlotniczych, a w okolicznych lasach znajdowały się składy amunicji i uzbrojenia. Z nieoficjalnych i nigdy niepotwierdzonych przez Rosjan informacji wynika, że być może były tam także przetrzymywane rakiety z głowicami jądrowymi. Ile w tym prawdy i co zostało z sowieckiej bazy do dziś?

W związku z erupcją wulkanu Cumbre Vieja na La Palmie toksyczny pył dotarł już do archipelagu Wysp Kanaryjskich. Czy tzw. kwaśny deszcz może pojawić się w innych krajach w Europie, w tym w Polsce? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uspokaja w oficjalnym komunikacie.

Kto z nas jadąc autem nie denerwował się zachowaniami innych lub niedogodnościami, których teoretycznie na polskich drogach nie powinno być. Specjalnie dla Państwa, po konsultacjach z wieloma kierowcami, zebraliśmy 18 najbardziej denerwujących ich rzeczy i zachowań. Zapraszamy do ich przejrzenia w naszej galerii.

Jeśli jeszcze ktoś ma wątpliwości, rozwiewamy je raz na zawsze. Z Zielonej Góry widać Karkonosze i Góry Izerskie! Dowód? Zerknijcie do naszej galerii zdjęć. Właśnie w niej znajdziecie niezwykle klimatyczne fotografie, zrobione z odległości prawie 150 kilometrów. Co ciekawe, oba pasma górskie widać także gołym okiem. Trzeba tylko znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.

W niedzielę wieczór, 26 września zielonogórscy miłośnicy rolek oraz wrotek zorganizowali wieczorny przejazd ulicami miasta. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 18.30 na pl. Bohaterów od krótkiego kursu hamowania. Później ponad 100 uczestników ruszyło w 6-kilometrową trasę, która wiodła głównymi arteriami Zielonej Góry, m.in. al. Wojska Polskiego, Zjednoczenia, Aglomeracyjną czy też Dworcową. Przejazd zakończył się tam, gdzie się zaczął, czyli na pl. Bohaterów. Całość zabezpieczała policja oraz ratownik medyczny. Organizatorzy nie ukrywają, że celem eventu jest propagowanie aktywności, jaką jest jazda na rolkach.