Przegląd prasy z Zielonej Góry. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.06.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.06, w Zielonej Górze. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Z lotniska Zielona Góra-Babimost nie tylko do Tunezji i Egiptu. Co w ofercie na wakacje?”?

Prasówka Zielona Góra 11.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Z lotniska Zielona Góra-Babimost nie tylko do Tunezji i Egiptu. Co w ofercie na wakacje? Podczas tegorocznych wakacji z lubuskiego lotniska Zielona Góra-Babimost będzie można polecieć do Tunezji, Egiptu, Albanii, Turcji.

📢 NA WEEKEND I zapadła cisza... Wspomnienia o Janie Szurmieju i jego Zielonej Górze Poniedziałek 03 czerwca. Odszedł aktor, reżyser, inscenizator, choreograf, Człowiek Teatru - Jan Szurmiej (27.07.1946 – 03.06.2024). W ciągu kilku godzin na portalach społecznościowych skupiających twórców i miłośników teatru, na stronach internetowych teatrów, tych dużych, tworzących historię polskiej sceny teatralnej od dekad, i tych mniejszych takich jak Lubuski Teatr, wszędzie tam, gdzie Szurmiej zasiał swoje ziarna muzycznych kreacji, portale społecznościowe skupiające twórców i miłośników teatru zapełniały się czarno-białymi fotografiami Janka.

📢 Skrzyżowanie św. Urbana I w Zielonej Górze do przebudowy. Powstanie tu rondo turbinowe Rondo św. Urbana I będzie przebudowane. Miasto podpisało w poniedziałek umowę na przygotowanie projektu. Roboty budowlane ruszyłyby w przyszłym roku. Chodzi o to, by poprawić przepustowość przez stworzenie ronda dwupasmowego, turbinowego. Ale to jeszcze nie koniec planowanych zmian…

Prasówka 11.06 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kręcili kilometry dla Zielonej Góry. Szkoła mistrzów ruszyła do Zatonia W poniedziałek uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego wsiedli na rowery, by kręcić kilometry dla Zielonej Góry. A w drodze do Zatonia towarzyszył im ambasador Rowerowej Stolicy Polski 2024 – Krzysztof Fechner. Szkoły w tym roku mocno się zaangażowały w akcję, która potrwa do końca miesiąca.

📢 Oko w oko z dzikimi zwierzętami w Lubuskiem. Wchodzą wprost pod obiektyw. Tych ujęć nigdzie nie zobaczycie! | FILM, ZDJĘCIA Fotopułapki to profesjonalne urządzenia wykrywające ruch i rejestrujące to, co dzieje się w ich otoczeniu. Służą do badań i obserwacji m.in. zwierząt leśnych pokazując je w naturalnym otoczeniu. Dzięki doskonałej jakości nagraniom możemy podziwiać leśnych przyjaciół mieszkających w lubuskich lasach, tuż obok nas. Zobaczcie zdjęcia i filmy, które dostaliśmy od RDLP w Zielonej Górze. Coś pięknego! 📢 To jedna z najlepiej strzeżonych tajemnic Zielonej Góry. Tak wygląda areszt śledczy za murami | ZDJĘCIA Areszt Śledczy w Zielonej Górze to miejsce, które wpływa na wyobraźnię nie tylko mieszkańców. Dzięki zdjęciom udostępnionym nam przez Radio Zielona Góra możemy zobaczyć, jak wygląda życie za wielkimi murami przy ulicy Łużyckiej.

📢 Bajeczne trasy rowerowe w Lubuskiem. Tylko Ty, rower i widoki zapierające dech | OPIS SZLAKÓW Wiosna i lato to najpiękniejsze pory roku, idealne na rowerowe wycieczki po województwie lubuskim. O tej porze roku nie ma już mrozów, a promienie słońca podkreślają malownicze, krajobrazy, które zachwycają za niemal każdym. Temperatury z kolei, jeśli aura dopisze, zachęcają do wyjścia z domu i spędzenia czasu na łonie natury. Można zabrać ze sobą aparat, lornetkę, koszyk piknikowy. Opcji jest mnóstwo! Gdzie warto wybrać się na wycieczkę rowerową w Lubuskiem? Podpowiadamy! 📢 Forum Kobiecości. To było udane spotkanie wyjątkowych Lubuszanek. Zobacz piękne kobiety na zdjęciach Było mnóstwo pytań do wróżki młodości, czyli ekspertki kosmetologii. Zaskoczenie wystąpiło podczas prelekcji profesjonalnej brafitterki o właściwym doborze biustonoszy. A przede wszystkim było bardzo dużo pozytywnych emocji. – Jak znajdziemy się w jednym miejscu, energia jest powalająca – podkreśla Agnieszka Zdunek.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto zdobył mandat w regionie? Tak głosowaliśmy w Lubuskiem Mieszkańcy regionu zdecydowali. Wybory do Parlamentu Europejskiego w okręgu numer 13, który obejmuje województwo lubuskie oraz zachodniopomorskie ze znaczącą przewagą wygrywa Koalicja Obywatelska. Za nią jest Prawo i Sprawiedliwość oraz Lewica i Konfederacja. Dla kogo mandat europosła? 📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Wyniki, aktualne informacje z Lubuskiego Karty na stole. PKW podliczyła głosy ze wszystkich 31 tys. okręgów wyborczych. Wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,06 proc. Tuż za KO znalazło się Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 36,2 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja. Kto zdobył mandat europosła? Wszystkie wyniki poniżej.

📢 Kibice szaleli z radości! Żużlowcy Falubazu Zielona Góra pokonali Spartę Wrocław. I to w jakim stylu! Żużlowcy NovyHotyel Falubazu Zielona Góra rozegrali kapitalny mecz w PGE Ekstralidze. Wysoko pokonali (50:40) wicemistrzów Polski – Betard Spartę Wrocław.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.