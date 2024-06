Przegląd prasy z Zielonej Góry. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.06.2024

Co dalej z deptakiem? - pytają mieszkańcy Zielonej Góry. - Poprzednie władze chciały go zmodernizować. Czy nowe nie zrezygnują z planów, uważając, że są ważniejsze potrzeby w mieście? Dlaczego zielonogórzanom zależy na zmianach w tym miejscu? Czego oczekują?

Miał być lepszy dostęp do antykoncepcji awaryjnej i... nie do końca tak jest. Kobiety miały mieć możliwość uzyskania recepty na tzw. pigułki "dzień po" w aptece po rozmowie z farmaceutą. Okazuje się, że w Lubuskiem tylko w 28 aptekach kobiety otrzymają takie zlecenie. Sprawdziliśmy, w których.

Kolejna ważna impreza tenisowa zagości pod dachem zielonogórskiej hali CRS. Czy obiekt będzie pękał w szwach, gdy do gry przystąpi Hubert Hurkacz, jeden z najlepszych tenisistów na świecie?

W Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze zakończył się proces 37-letniego mieszkańca Nowej Soli, któremu prokurator zarzucił usiłowanie zabójstwa żony i zabójstwo jej znajomego. Do tragicznego spotkania doszło dwa lata temu na dawnym „Dozamecie”.

Policjanci z Sulechowa i Zielonej Góry zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże elementów z różnych trafostacji. W namierzeniu tych osób pomógł policyjny pies tropiący, dzięki któremu policjanci po przysłowiowej nitce do kłębka trafili wprost do podejrzanych. W ich mieszkaniu odkryli części z okradzionych stacji transformatorowych i sporą ilość narkotyków. Wartość skradzionego mienia to ponad 250 tysięcy złotych.